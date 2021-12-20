Член Совфеда Кутепов создал законопроект о регулировании отношений робота и человека

Член Совфеда Кутепов создал законопроект о регулировании отношений робота и человека
Член Совфеда Кутепов создал законопроект о регулировании отношений робота и человека
Сегодня, 15:01ОбществоФото: kremlin.ru
В РФ выработали комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Авторство проекта принадлежит главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой ТАСС, законопроект отправили для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры. Из пояснительной записки следует, что в данный момент в России отсутствует специальное законодательное регулирование, которое учитывало бы специфику применения технологий робототехники. При этом в некоторых государствах первичное правовое регулирование использования робототехники уже есть, как видно из анализа мирового опыта.

В пояснительной записке к документу сказано: законопроект обеспечивает основу для правового регулирования новых общественных взаимоотношений, которые формируются в связи с применением системы робототехники, характер которых преимущественно стимулирующий.

В частности, законопроект определяет понятие «робот». По инициативе Кутепова, необходимо выделять гражданских и служебных роботов. Первые будут реализовывать частные интересы, а вторые — государственные и общественные. И в первом, и во втором случае роботы будут делиться на собственные категории.

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