Член Совфеда Кутепов создал законопроект о регулировании отношений робота и человека

Как пишет 360tv.ru со ссылкой ТАСС, законопроект отправили для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры. Из пояснительной записки следует, что в данный момент в России отсутствует специальное законодательное регулирование, которое учитывало бы специфику применения технологий робототехники. При этом в некоторых государствах первичное правовое регулирование использования робототехники уже есть, как видно из анализа мирового опыта.