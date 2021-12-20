Дед Мороз и Снегурочка появились на Театральной площади Нижнего Тагила

Темой оформления Театральной площади в этот раз стал юбилей «Союзмультфильма». На данный момент уже установлена иллюминация и подсветка игровых зон, возведены три из пяти горок, закончены ледовые скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, а также символов грядущего года как по славянскому, так и по-восточному календарю. Кроме того, на площади уже расположились некоторые персонажи «Союзмультфильма» — Золотой петушок, Хозяйка Медной горы, Шамаханская царица и Данила-мастер из сказки «Каменный цветок».