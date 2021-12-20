Дед Мороз и Снегурочка появились на Театральной площади Нижнего Тагила

Дед Мороз и Снегурочка появились на Театральной площади Нижнего Тагила
Дед Мороз и Снегурочка появились на Театральной площади Нижнего Тагила
Сегодня, 18:17ОбществоФото: 1MI
Работники ООО «Уралстрой-НТ» продолжают строительство ледового городка в Нижнем Тагиле — до завершения работ осталось меньше недели.

Работники ООО «Уралстрой-НТ» продолжают строительство ледового городка в Нижнем Тагиле — до завершения работ осталось меньше недели.

Темой оформления Театральной площади в этот раз стал юбилей «Союзмультфильма». На данный момент уже установлена иллюминация и подсветка игровых зон, возведены три из пяти горок, закончены ледовые скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, а также символов грядущего года как по славянскому, так и по-восточному календарю. Кроме того, на площади уже расположились некоторые персонажи «Союзмультфильма» — Золотой петушок, Хозяйка Медной горы, Шамаханская царица и Данила-мастер из сказки «Каменный цветок».

Всего на строительство городка уйдет около 950 кубометров ледяных блоков. Самым последним, чем займутся специалисты, станет монтаж движущейся фигуры Бабы-Яги. Ее тестовые испытания состоятся 25 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ледовый городокНовый годНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы