Движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыто 30 декабря

Движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыто 30 декабря
Движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыто 30 декабря
Сегодня, 19:11ОбществоФото: скриншот камер "Сети Тагила"
30 декабря откроют движение по временной схеме по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле.

21 декабря начнется установка опор для систем наружного освещения, а 28 декабря стартует асфальтирование путепровода. Подрядчик, который занимается ремонтом моста с мая, сроки работ полностью соблюдает, сообщает «Тагильский рабочий».

Уже 30 октября добраться из центра на Тагилстрой можно будет по мосту на Циолковского. Движение начнет функционировать по временной схеме — будут открыты по одной полосе в каждом направлении, а скорость ограничат 20 км/ч.

Напомним, что ранее редакция TagilCity.ru выяснила, какую технологию используют для укладки временного покрытия зимой и как будет организовано движение транспорта после открытия полосы.

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