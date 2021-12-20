Движение по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыто 30 декабря

21 декабря начнется установка опор для систем наружного освещения, а 28 декабря стартует асфальтирование путепровода. Подрядчик, который занимается ремонтом моста с мая, сроки работ полностью соблюдает, сообщает «Тагильский рабочий».
Уже 30 октября добраться из центра на Тагилстрой можно будет по мосту на Циолковского. Движение начнет функционировать по временной схеме — будут открыты по одной полосе в каждом направлении, а скорость ограничат 20 км/ч.
Напомним, что ранее редакция TagilCity.ru выяснила, какую технологию используют для укладки временного покрытия зимой и как будет организовано движение транспорта после открытия полосы.