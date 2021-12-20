Эксперт рассказал, вырастут ли цены из-за запрета ввоза фруктов из Турции

Эксперт рассказал, вырастут ли цены из-за запрета ввоза фруктов из Турции
Эксперт рассказал, вырастут ли цены из-за запрета ввоза фруктов из Турции
Сегодня, 20:57ОбществоФото: pxhere.com
Введение Роспотребнадзором запрета на ввоз фруктов и овощей ряда производителей Турции, Египта и Ирана не вызовет увеличения цен на них. Об этом заявил руководитель Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

«Подорожания никакого не будет, так как данные объемы будут замещены из других стран. Речь же не идет о закрытии определенных стран, просто закроют часть предприятий, в продукции которых обнаружили значительные превышения норм по пестицидам и агрохимикатам», — отметил Глушков. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт также пояснил, что в других странах имеется большое количество производителей фруктов и овоще. Они при необходимости могут увеличить поставки в Россию. А после того, как недочеты устранят, могут открыться предприятия, у которых на данный момент отсутствует возможность импорта в РФ.

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