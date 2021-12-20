Эксперт рассказал, вырастут ли цены из-за запрета ввоза фруктов из Турции

«Подорожания никакого не будет, так как данные объемы будут замещены из других стран. Речь же не идет о закрытии определенных стран, просто закроют часть предприятий, в продукции которых обнаружили значительные превышения норм по пестицидам и агрохимикатам», — отметил Глушков. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт также пояснил, что в других странах имеется большое количество производителей фруктов и овоще. Они при необходимости могут увеличить поставки в Россию. А после того, как недочеты устранят, могут открыться предприятия, у которых на данный момент отсутствует возможность импорта в РФ.