Из-за COVID-19 екатеринбурженка родила килограммового ребенка и попала в психбольницу

35-летняя Мария из Екатеринбурга заболела коронавирусом в конце сентября. Сначала тест был отрицательным, но потом у девушки проявились кашель и высокая температура. Она вызвала скорую помощь. По словам девушки она настояла на госпитализации для выяснения диагноза. В результате был подтвержден коронавирус.
Через некоторое время девушка была переведена в Областной перинатальный центр. Там врачи провели компьютерную томографию, которая показала двухстороннюю пневмонию. Процент поражения, рассказывает Мария, был 5 и 12%. Ей были назначены антибиотики, гормоны и противотромбозные средства. Однако ей становилось хуже. Через несколько дней, рассказывает девушка, ей поменяли препарат, но эффекта не последовало. В результате пациентка была переведена в реанимацию. Температура, по ее словам, не падала ниже 39 градусов.
Мария утверждает, что на тот момент оказалась самой тяжелой пациенткой и ей потребовалось лекарство против распада легких, но получить его не представлялось возможным.
Психологически болезнь протекала тяжело, рассказывает Мария. В конце октября ее с нервным срывом доставили в психиатрическую больницу. Почти через две недели девушка была возвращена обратно в центр, где ей провели кесарево сечение, так как, по ее словам, некоторые процессы в организме стали необратимыми. Она добавила, что ребенок родился с коронавирусом.
Теперь, рассказывает девушка, ее ожидает длительное лечение. Она отмечает, что не успела поставить прививку, а ее ребенка выхаживают врачи, он уже набрал вес до 2,6 килограмма.