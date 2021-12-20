Отец с двумя детьми не смог попасть на рейс в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге

Мужчину с двумя детьми, который должен был лететь до Краснодара, сотрудница Кольцово в Екатеринбурге не пустила на рейс. Об этом заявила жена мужчины Анастасия.

Она рассказала, что они с мужем из столицы Урала, однако проживают в Краснодаре. Детям 3 и 6 лет, они прилетели, чтобы повидаться с бабушкой, и должны были вернуться домой. Конфликт произошел из-за того, что младший ребенок родился в США, однако у отца были необходимые документы и апостиль, подтверждающий возможность получения любых услуг. На стойке регистрации у отца попросили оригинал свидетельства о рождении. Анастасия заявила, что мужчина имел право его не показывать, если присутствует нотариально заверенные переводы апостиля и свидетельства. Женщина отметила, что неделей ранее муж с детьми без проблем прилетел по всем документам в Екатеринбург. В результате Анастасии пришлось лететь в уральскую столицу и привозить оригинал свидетельства о рождении. Женщина жалуется, что в общей сложности было потеряно свыше 70 тысяч рублей, сообщает Е1. В пресс-службе Кольцово же сообщили, что действия сотрудницы были правомерны. Напомним, накануне в аэропорту Кольцово из-за неблагоприятных метеорологических условий задерживали рейсы. Из-за непогоды в аэропорту Кольцово под Екатеринбургом задерживаются рейсы

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