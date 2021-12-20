Почти 300 тысяч похитил из кассы бывший директор магазина в Екатеринбурге

Почти 300 тысяч похитил из кассы бывший директор магазина в Екатеринбурге
Почти 300 тысяч похитил из кассы бывший директор магазина в Екатеринбурге
Сегодня, 21:52ОбществоФото: 1MI
Бывший директор магазина в Екатеринбурге забрал из кассы 290 тысяч рублей. Теперь он обвиняется в использовании служебного положения.

Как установила прокуратура, уралец начал работу в 2017 в должности товароведа-приемщика, после чего сумел добиться повышения и стал занимать руководящий пост, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С мужчиной заключили договор о полной материальной ответственности, однако он придумал план и по нему планировал скрывать нехватку денег в кассе. Он собирался показывать опломбированный инкассационный пакет с ложной суммой службе по борьбе с хищениями. Замет он формировал его по новой. В результате похищенными оказались почти 300 тысяч рублей.

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.

Напомним, в сентябре стало известно, что житель Екатеринбурга подозревается в том, что совершил нападение и ограбил своего оппонента, с которым познакомился в магазине.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
деньгимагазинпохищениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы