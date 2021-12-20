Почти 300 тысяч похитил из кассы бывший директор магазина в Екатеринбурге

Бывший директор магазина в Екатеринбурге забрал из кассы 290 тысяч рублей. Теперь он обвиняется в использовании служебного положения.

Как установила прокуратура, уралец начал работу в 2017 в должности товароведа-приемщика, после чего сумел добиться повышения и стал занимать руководящий пост, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. С мужчиной заключили договор о полной материальной ответственности, однако он придумал план и по нему планировал скрывать нехватку денег в кассе. Он собирался показывать опломбированный инкассационный пакет с ложной суммой службе по борьбе с хищениями. Замет он формировал его по новой. В результате похищенными оказались почти 300 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до шести лет колонии. Напомним, в сентябре стало известно, что житель Екатеринбурга подозревается в том, что совершил нападение и ограбил своего оппонента, с которым познакомился в магазине. Рецидивист избил и ограбил на 60 тысяч рублей мужчину в Екатеринбурге

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