Представители Египта будут приглашены на ПМЭФ-2022 в статусе страны-гостя

Представители Египта будут приглашены на ПМЭФ-2022 в статусе страны-гостя
Представители Египта будут приглашены на ПМЭФ-2022 в статусе страны-гостя
Сегодня, 01:03ОбществоФото: kremlin.ru
В Москве прошла встреча советника российского президента Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Египта в РФ Назиха Наггари.

Стороны пообщались о возможностях развития торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили предстоящие участие Египта в Петербургском международном экономическом форуме в престижном статусе страны-гостя в следующем году.

Как сообщает secretmag.ru, Кобяков передал послу свои поздравления с вступлением в должность и прокомментировал постепенное укрепление разностороннего стратегического сотрудничества двух стран. Он отметил, что за последние несколько лет взаимодействие России и Египта становится более продуктивным по многим направлениям. Дипломатические отношения двух стран основаны на длительной истории совместного общения, дружбы и доверия. Постоянный диалог происходит на уровне глав министерств и ведомств России и Египта. Советник президента подчеркнул, что важность такого сотрудничества особенно ценится в условиях пандемии. Кобяков отметил успехи начавшегося в 2021 году Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, который стартовал в начале лета в Каире. В ходе такой инициативы при совместном участии будет проведено не менее 200 мероприятий.

В числе приоритетных проектов — создание Российской промышленной зоны в Египте. Двумя неделями ранее презентация данного проекта, уникального для формата российско-африканских отношений, состоялась на «Форуме России: определяя будущее», проходящем на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020».

В рамках рабочей встречи был поднят вопрос об участии представителей Египта в юбилейном, 25-м по счету, Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в следующем году с 15 по 18 июня.

Наггари, в свою очередь, отметил, что для страны выступление на ПМЭФ-2022 в качестве почетного гостя станет незабываемым опытом. Посол отметил, что такой формат участия поможет укрепить отношения между двумя государствами, а египетская сторона получит возможность продемонстрировать свой инвестиционный и туристический потенциал.

В числе успешных совместных мероприятий можно отметить также саммит Россия — Африка, проходивший в Сочи в октябре 2019 года. На данный момент уже началась подготовка очередного, второго по счету саммита, запланированного на осень 2022 года. Информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте Петербургского международного экономического форума.

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