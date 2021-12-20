Представители Египта будут приглашены на ПМЭФ-2022 в статусе страны-гостя

Как сообщает secretmag.ru, Кобяков передал послу свои поздравления с вступлением в должность и прокомментировал постепенное укрепление разностороннего стратегического сотрудничества двух стран. Он отметил, что за последние несколько лет взаимодействие России и Египта становится более продуктивным по многим направлениям. Дипломатические отношения двух стран основаны на длительной истории совместного общения, дружбы и доверия. Постоянный диалог происходит на уровне глав министерств и ведомств России и Египта. Советник президента подчеркнул, что важность такого сотрудничества особенно ценится в условиях пандемии. Кобяков отметил успехи начавшегося в 2021 году Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, который стартовал в начале лета в Каире. В ходе такой инициативы при совместном участии будет проведено не менее 200 мероприятий.