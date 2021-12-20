В мэрии Екатеринбурга объяснили причину недостаточно хорошей уборки снега в городе. Ее назвала глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова в процессе выступления в городской общественной палате.

По словам Благодатковой, проблемы начались из-за оттока кадров из местных ДЭУ. Рабочие перешли к подрядчикам, чтобы заниматься стройкой трассы Казань — Екатеринбург. Она объяснила, что многие водители трудятся вахтовым методом, поэтому им ближе заниматься строительством вблизи дома. Также подрядчики предлагают повышенную заработную плату — от 80 тысяч рублей. За 20 декабря произошел отток: освободилось 139 вакансий. Благодаткова отметила, что новые специалисты пока не так профессионально справляются со своей работой, сообщает «Уральский меридиан». Напомним, мэрия Екатеринбурга получила штраф от ГИБДД за неудовлетворительное состояние дорог. Ранее мэр Алексея Орлова заявил, что лед на дорогах удалось устранить. Из-за гололеда на дорогах ГИБДД выписала штраф администрации Екатеринбурга

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