QR-коды и антиваксеров раскритиковал глава Екатеринбургской епархии

Он отметил, что как пастырь должен сказать свое слово, написал Кульберг в своем Telegram-канале. Он считает, что введение QR-кодов привело к созданию «квазирелигии».
Общество, по словам Кульберга, оказалось расколотым по-настоящему со времен Гражданской войны.
Столкнувшись с квазирелигией «антиваксеров», власть выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию, написал Евгений Кульберг.
Он добавил, что QR-коды не вызывали бы страх, если бы не основывались на не понятной логике. На данный момент, считает Кульберг, что они вызывают недоумение, недоверие и агрессию.
Напомним, QR-коды для посещения храмов и мечетей не были введены в Свердловской области. Замгубернатора Павел Креков объяснил, что это делается из-за отделения церкви от государства, а потому все решения должны принимать руководства конфессий.