QR-коды и антиваксеров раскритиковал глава Екатеринбургской епархии

QR-коды и антиваксеров раскритиковал глава Екатеринбургской епархии
QR-коды и антиваксеров раскритиковал глава Екатеринбургской епархии
Сегодня, 08:50ОбществоФото: 1MI
QR-коды и антиваксиров раскритиковал глава Екатеринбургской епархии Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг.

Он отметил, что как пастырь должен сказать свое слово, написал Кульберг в своем Telegram-канале. Он считает, что введение QR-кодов привело к созданию «квазирелигии».

Общество, по словам Кульберга, оказалось расколотым по-настоящему со времен Гражданской войны.

Столкнувшись с квазирелигией «антиваксеров», власть выдвинула не науку, а противостоящую QRелигию, написал Евгений Кульберг.

Он добавил, что QR-коды не вызывали бы страх, если бы не основывались на не понятной логике. На данный момент, считает Кульберг, что они вызывают недоумение, недоверие и агрессию.

Напомним, QR-коды для посещения храмов и мечетей не были введены в Свердловской области. Замгубернатора Павел Креков объяснил, что это делается из-за отделения церкви от государства, а потому все решения должны принимать руководства конфессий.

Сюжеты:
Екатеринбург
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