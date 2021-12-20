Штаб-квартира уральского креативного движения появится в центре Екатеринбурга

Соглашение между губернатором области Евгением Куйвашевым, мэром столицы региона Алексеем Орловым и директором областного фонда поддержки предпринимательства предполагает, что здание на Вайнера 16 в Екатеринбурге станет «своего рода штаб-квартирой всего уральского креативного движения», сообщает глава региона в своем Instagram.
В здании разместится магазин, продающий товары уральских ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры.
Напомним, что ранее Свердловская область вышла в финал конкурса по преобразованию промзон и заброшенных зданий в творческие площадки. В проект-финалист в том числе вошла площадка в Нижнем Тагиле на базе здания бывшего училища «Самородок».