Штаб-квартира уральского креативного движения появится в центре Екатеринбурга

Штаб-квартира уральского креативного движения появится в центре Екатеринбурга
Штаб-квартира уральского креативного движения появится в центре Екатеринбурга
Сегодня, 16:12ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
Соглашение о создании сетевого креативного кластера было подписано 20 декабря в Екатеринбурге.

Соглашение между губернатором области Евгением Куйвашевым, мэром столицы региона Алексеем Орловым и директором областного фонда поддержки предпринимательства предполагает, что здание на Вайнера 16 в Екатеринбурге станет «своего рода штаб-квартирой всего уральского креативного движения», сообщает глава региона в своем Instagram.

В здании разместится магазин, продающий товары уральских ремесленников, студия звукозаписи, творческий и IT-коворкинг, образовательный и продюсерский центры.

Напомним, что ранее Свердловская область вышла в финал конкурса по преобразованию промзон и заброшенных зданий в творческие площадки. В проект-финалист в том числе вошла площадка в Нижнем Тагиле на базе здания бывшего училища «Самородок».

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Екатеринбург
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Евгений КуйвашевЕкатеринбургкреативный кластер
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