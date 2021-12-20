Уральская инспекция труда ответила на жалобы об обязательной вакцинации на работе

Как рассказал Балакин, подобные жалобы поступают как от работников крупных предприятий, так и от работников небольших контор. В ответ на них инспекция советует людям обращаться в суд, и не предъявляет никаких требований к работодателям, сообщает Znak. По словам Балакина, главную роль в этом вопросе играет Роспотребнадзор, работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда и выполнять предписания Роспотребнадзора, поэтому трудовая инспекция не берется оценивать каждый конкретный случай и предлагает работникам индивидуально защищать свои права в суде, если они считают, что эти права нарушаются.