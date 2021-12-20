Уральская инспекция труда ответила на жалобы об обязательной вакцинации на работе

Уральская инспекция труда ответила на жалобы об обязательной вакцинации на работе
Уральская инспекция труда ответила на жалобы об обязательной вакцинации на работе
Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1MI
Заместитель главного инспектора труда Свердловской области Михаил Балакин прокомментировал многочисленные жалобы работников из-за требований привиться от COVID-19.

Как рассказал Балакин, подобные жалобы поступают как от работников крупных предприятий, так и от работников небольших контор. В ответ на них инспекция советует людям обращаться в суд, и не предъявляет никаких требований к работодателям, сообщает Znak. По словам Балакина, главную роль в этом вопросе играет Роспотребнадзор, работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда и выполнять предписания Роспотребнадзора, поэтому трудовая инспекция не берется оценивать каждый конкретный случай и предлагает работникам индивидуально защищать свои права в суде, если они считают, что эти права нарушаются.

Напомним, что 17 декабря в регионе была введена обязательная вакцинация для студентов, достигших восемнадцатилетнего возраста. Распоряжение об этом подписал главный санитарный врач области Дмитрий Козловских.

Сюжеты:
Коронавирус
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