Уральский следователь на золотом Lexus продолжает работать в органах

Он получил известность после ссоры с уральцем Антоном Истоминым. Все произошло на заправке «Газпром нефть», где Халилов заправлял свой золотой Lexus. Как стало известно, он не был уволен и продолжает работать в органах. Об этом рассказал адвокат Истомина Сергей Колосовский, пишет Znak. Адвокат предположил, что громкую историю могли «замять».