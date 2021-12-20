Уральский следователь на золотом Lexus продолжает работать в органах

Уральский следователь на золотом Lexus продолжает работать в органах
Уральский следователь на золотом Lexus продолжает работать в органах
Сегодня, 20:27ОбществоФото: 1MI
После поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина провести в отношении замглавы Октябрьского следственного отдела Екатеринбурга Артема Халилова служебную проверку, следователь продолжает трудиться в органах.

Он получил известность после ссоры с уральцем Антоном Истоминым. Все произошло на заправке «Газпром нефть», где Халилов заправлял свой золотой Lexus. Как стало известно, он не был уволен и продолжает работать в органах. Об этом рассказал адвокат Истомина Сергей Колосовский, пишет Znak. Адвокат предположил, что громкую историю могли «замять».

Напомним, сам инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. Житель уральской столицы Антон Истомин начал драку с Артемом Халиловым, в результате которой первый получил травмы и добилсся возбуждения уголовного дела.

Сюжеты:
Екатеринбург
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