Александру Мишарину сегодня исполняется 51 год
21 января 2010, 16:28ОбществоArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин сегодня отмечает 51-летие.
День рождения глава области начал с посещения нового района Екатеринбурга «Академический». Как рассказали «Новому Региону» в губернаторской администрации, никаких праздничных мероприятий на сегодня не запланировано.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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