Детский сад № 58 г. Нижний Тагил начал работу после ремонта системы отопления
21 января 2010, 16:50ОбществоArtem
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Поручение по замене труб мэр Валентина Исаева дала коммунальщикам в декабре, когда к ней обратились родители и воспитатели с жалобами на низкую температуру в помещениях детского сада.
30 декабря новые трубы были завезены в детский сад, а в первые дни 2010 года началась замена системы отопления. Затраты на проведение ремонта составили 488 тысяч рублей, сообщает информационно-аналитические управление муниципалитета. Накануне работа детского сада № 58 возобновлена. На сегодня температурный режим в группах выше плюс двадцати градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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