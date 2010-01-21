Детский сад № 58 г. Нижний Тагил начал работу после ремонта системы отопления

30 декабря новые трубы были завезены в детский сад, а в первые дни 2010 года началась замена системы отопления. Затраты на проведение ремонта составили 488 тысяч рублей, сообщает информационно-аналитические управление муниципалитета. Накануне работа детского сада № 58 возобновлена. На сегодня температурный режим в группах выше плюс двадцати градусов.