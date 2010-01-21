ГИБДД г . Нижний Тагил ожидают кадровые перемены
21 января 2010, 17:26ОбществоArtem
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Новый начальник нижнетагильской ГИБДД Анатолий Чернов, назначенный накануне на эту должность, намерен внести изменения в работу отдела.
Прежде всего, перемены коснутся командного состава: приоритет будет отдан молодым и энергичным сотрудникам, отметил Анатолий Чернов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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