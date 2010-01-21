Лучших журналистов поздравляли сегодня в г. Нижний Тагил

На конкурс было представлено почти 100 материалов 26 сотрудников электронных и печатных средств массовой информации Нижнего Тагила. Самой массовой стала номинация «Лучший молодой журналист» - там было завялено сразу 12 человек. Мэр Валентина Исаева сегодня вручила дипломы и памятные подарки лучшим. Так среди представителей электронных СМИ победителем стала журналист «Тагил-ТВ» Алла Кузнецова, в номинации «Лучший журналист печатных СМИ» - Ольга Кулаева из «Тагильского рабочего». Лучшим молодым журналистом по итогам 2009 года признана представительница «Телекона» Ольга Ростова. Среди телеоператоров победа досталась также телеконовцу Александру Горскому. А в номинации «Лучший фотокорреспондент» на безальтернативной основе первое место присуждено Людмиле Ивановой из газеты «Машиностроитель».