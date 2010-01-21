Милиционеров в г. Нижний Тагил станет меньше
Реформа МВД придёт и в Нижний Тагил. УВД ждут кадровые изменения. Об этом рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев.
По его мнению, необходимость реформы назрела давно. До конца марта готовятся предложения по модернизации милиции. Скорее всего, к сокращению нужно готовиться работникам охранных подразделений. Также реорганизуют транспортную милицию, считает Андрей Исаев. Будут оптимизировать отделения в малонаселённых районах. При этом, реформа не коснётся тех милиционеров, кто занимается расследованиями и работой с населением.Андрей Исаев также отметил, что сейчас нижнетагильский гарнизон укомплектован и работоспособен. Некомплект составляет лишь 3%. Он рассказал также, что к 2012-му году в рядах милиции ожидается повышение зарплаты в 2,5-3 раза. Это поможет в борьбе с коррупцией. Ведь тогда зарплата рядового сотрудника приблизится к 30-ти тысячам рублей. И взятки будут не так соблазнительны. К тому же на такую высокооплачиваемую работу принимать людей будут по конкурсу. А значит, работать в рядах милиции будут только лучшие.
Впрочем, уже сейчас за служебной дисциплиной и законностью действий милиционеров пристально следят. Как рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев, за прошедший год было заведено 8 уголовных дел на 12 сотрудников нижнетагильского гарнизона милиции. Четверо из них уже уволены. Если суд признает остальных милиционеров виновными, они тоже лишатся работы в органах внутренних дел. Андрей Исаев отметил, что одно из этих уголовных дел заведено по факту взятки. Также он рассказал, что все сотрудники милиции, которые задерживались за вождение в нетрезвом виде, незамедлительно увольняются. Уже уволено 8 милиционеров. В результате число таких случаев снизилось.