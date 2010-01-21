Милиционеров в г. Нижний Тагил станет меньше

По его мнению, необходимость реформы назрела давно. До конца марта готовятся предложения по модернизации милиции. Скорее всего, к сокращению нужно готовиться работникам охранных подразделений. Также реорганизуют транспортную милицию, считает Андрей Исаев. Будут оптимизировать отделения в малонаселённых районах. При этом, реформа не коснётся тех милиционеров, кто занимается расследованиями и работой с населением.Андрей Исаев также отметил, что сейчас нижнетагильский гарнизон укомплектован и работоспособен. Некомплект составляет лишь 3%. Он рассказал также, что к 2012-му году в рядах милиции ожидается повышение зарплаты в 2,5-3 раза. Это поможет в борьбе с коррупцией. Ведь тогда зарплата рядового сотрудника приблизится к 30-ти тысячам рублей. И взятки будут не так соблазнительны. К тому же на такую высокооплачиваемую работу принимать людей будут по конкурсу. А значит, работать в рядах милиции будут только лучшие.