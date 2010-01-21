Милиционеры г. Нижний Тагил получат новые машины

Во всяком случае, такую задачу поставил губернатор Александр Мишарин. Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник УВД Нижнего Андрей Исаев, губернатор уже выделил 500 тысяч рублей на покупку зимней резины для машин нижнетагильского УВД. И пообещал ежегодно закупать для свердловского гарнизона милиции 500 автомобилей.