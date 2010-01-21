Милиционеры г. Нижний Тагил получат новые машины
21 января 2010, 17:35ОбществоArtem
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Проблема с нехваткой транспорта в милиции в г. Нижний Тагил в ближайшее время разрешится.
Во всяком случае, такую задачу поставил губернатор Александр Мишарин. Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник УВД Нижнего Андрей Исаев, губернатор уже выделил 500 тысяч рублей на покупку зимней резины для машин нижнетагильского УВД. И пообещал ежегодно закупать для свердловского гарнизона милиции 500 автомобилей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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