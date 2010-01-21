Морозы задержатся до вторника

Минимальная температура ночью составляет минус 29 – минус 34 градуса, а на юге региона – до минус 38. При этом отсутствие ветра способствует загрязнению приземного воздуха выбросами транспорта и предприятий. По прогнозам метеорологов, морозная погода сохранится до вторника, 26 января. Кратковременное ослабление холодов вероятно в воскресенье, пройдет небольшой снег. Стоит отметить, что тридцатиградусные морозы вновь осложнили жизнь уральским автолюбителям: многие из них отправились на работу на общественном транспорте. Кроме того, занятия в школе пропускают ученики младших классов. Напомним, в Свердловской области действует следующая погодная сетка: ученики 1-4 классов не ходят в школу при температуре минус 28 без ветра или минус 25 с ветром, 5-9 классов – при минус 30 без ветра или минус 28 с ветром, 10-11 классов – при минус 32 без ветра и минус 30 с ветром.