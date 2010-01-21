Новый изолятор временного содержания в г. Нижний Тагил будет комфортабельным

Там заканчивается монтаж системы видеонаблюдения, рассказал начальник УВД г. Нижний Тагил Андрей Исаев. Здание нового ИВС соответствует всем европейским конвенциям. В четырёхместных камерах изолятора есть столы, стулья, туалеты и умывальники. Заключённым даже будет выдаваться постельное бельё. По мнению Андрея Исаева, даже если человек совершил преступление и попал в изолятор, он должен содержаться там в человеческих условиях.