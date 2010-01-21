Операторы связи ожидают снижения цен на мобильный интернет
21 января 2010, 16:21ОбществоArtem
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В 2010 году «большая тройка» сотовых операторов может начать ценовые войны на рынке услуг мобильного Интернета.
По мнению некоторых экспертов, это связано с тем, что операторы достроят сети третьего поколения, и будут активно конкурировать за абонентов по дополнительным услугам, пишет ДжастМедиа. Однако сильно дешевых или полностью безлимитных тарифов пользователь все равно не увидит. Обусловлено это, прежде всего, физическими возможностями оборудования. Никто не будет в выигрыше от перегруженных сетей, считают аналитики.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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