Определен логотип Дня города Нижний Тагил 2010
21 января 2010, 16:39ОбществоArtem
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Большинством голосов членов оргкомитета победителем конкурса выбран проект, разработанный сотрудниками ООО «Вавилон».
Логотип в желто-оранжево-красных тонах. По окружности расположен девиз Дня города – «Наследники Великой Победы – родному городу». В нем есть стилизованные изображения георгиевской ленты, металлургического ковша и каменного цветка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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