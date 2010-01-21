Самым красивым женщинам мира от 30-ти до 45-ти лет
21 января 2010, 16:15ОбществоArtem
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Почти половина из 100 самых красивых женщин мира находятся в возрасте от 30 до 45 лет.
Таковы данные опроса, проведённого исследовательской службой Ask.Man.com. В первую двадцатку попали такие известные красавицы, как 40-летняя Кейт Бланшет, 43-летняя Хэлли Берри, 35-летняя Пенелопа Крус и 43-летняя Сальма Хаек. По мнению экспертов, интерес к молодым знаменитостям, которые пытаются всячески привлечь внимание и ведут себя развязно, сменяется интересом к женщинам в расцвете лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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