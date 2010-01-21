Ставка по ипотечным кредитам не должна превышать 12%
21 января 2010, 16:24ОбществоArtem
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Ставка по ипотечным кредитам не должна превышать 12%, считает Александр Мишарин.
По его словам, он провел переговоры с банком «ВТБ 24» и «Свердловским агентством ипотечного жилищного кредитования» и договорился, что в 2010 году процент по ипотеке будет состоять из ставки рефинансирования и еще 2-3%. Губернатор также отметил, что в текущем году в области планируется ввести в эксплуатацию 2 млн. квадратных метров жилья, пишет ДжастМедиа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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