Японцы, возможно, будут ездить на легендарных «Уралах»
21 января 2010, 16:18ОбществоArtem
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Знаменитые «Уралы» планируют продавать в Японии. Руководство Ирбитского мотоциклетного завода рассматривает возможность расширения дилерской сети на азиатском направлении.
Такая информация, как сообщает «Новый Регион», была озвучена в ходе визита на ИМЗ свердловского губернатора Александра Мишарина. Главе области напомнили, что «Урал» – единственная торговая марка российских мотоциклов, снискавшая широкую известность не только в России, но и за рубежом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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