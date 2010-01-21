Японцы, возможно, будут ездить на легендарных «Уралах»

Такая информация, как сообщает «Новый Регион», была озвучена в ходе визита на ИМЗ свердловского губернатора Александра Мишарина. Главе области напомнили, что «Урал» – единственная торговая марка российских мотоциклов, снискавшая широкую известность не только в России, но и за рубежом.