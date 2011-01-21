Информация об управляющих компаниях Нижнего Тагила доступна на сайте города

На официальном городском сайте ntagil.org есть перечень из 31-ой управляющей компании, действующей в Нижнем Тагиле. О деятельности 13-ти из них уже вывешена более-менее подробная информация. Ознакомиться с ней можно в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - Раскрытие информации предприятиями коммунального комплекса http://www.ntagil.org/zkh/kommun.php . Изучив эту информацию, можно принять решение о том, какой именно компании доверить управление вашим домом, отметил Вячеслав Данилов. При выборе управляющей компании он советует ориентироваться на опытные, давно существующие на рынке. Стоит поинтересоваться составом учредителей УК, финансово-экономическим состоянием. Убедиться, что у компании есть телефон и офис. Соберите отзывы жильцов домов, которыми распоряжается управляющая компания. И поинтересуйтесь, как она собирается распоряжаться жилым фондом и обслуживать его.