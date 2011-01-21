Каменск-Уральский первым в России отказался от «ГАЗелей»

120 «ГАЗелей» в Каменсе-Уральском сменили более солидные и безопасные « ПАЗы» из расчета два к одному (пару « ГАЗелей» - на автобус), пишет «Российская газета».

Борьбу за ликвидацию «ГАЗелей»в городе начали три года назад науникальной для Среднего Урала нормативной базе - принятыми местной думойПравилами организации пассажирских перевозок, законность которыхпроверяли и антимонопольщики, и ОБЭП, и прокуратура. В условиямуниципального конкурса на пассажирские перевозки включили пункт озамене микроавтобусов транспортом большей вместимости.

Заместитель начальника Каменского ГИБДД Василий Чернов сообщил, чтоводители проходят строгий отбор. «Мигранты у нас на общественномтранспорте не работают», – добавил представитель ГИБДД.

После того, как под колесами «ГАЗели» погиб 3-летний ребенок,администрация Нижнего Тагила решила избавиться от этого видапассажирского транспорта минимум за три года. Об этом заявилзаместитель главыгорода Владимир Белов на экстренной комиссии по безопасности движения 15сентября 2010 года.

За год до трагедии муниципалитет не был намерен сокращать количествомаршрутокна тагильских дорогах.Количество «ГАЗелей» в городе регулирует рынок, прокомментировала тогдаситуацию мэр Валентина Исаева.