Морозы в Нижнем Тагиле смягчатся в начале следующей недели
21 января 2011, 16:18ОбществоАнка
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Как рассказали корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в Свердловском Гидрометцентре, морозную погоду в регионе определяет антициклон.
Крепкие морозы удержатся в выходные дни. В первые дни новой недели пройдет снег, погода смягчится. Ночью будет до -14, -19°, днем до -9, -14°.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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