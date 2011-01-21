МОТИВ дарит телефон в обмен на реализованную идею
В популярной социальной сети продолжается конкурс фото-идействий.
Для всех абонентов, зарегистрированных VKontakte.ru, МОТИВ проводит фотоконкурс ярких идей и их оригинального воплощения – «Идействуй!» . Чтобы стать участником Конкурса, необходимо вспомнить свою самую интересную, оригинальную, или сыгравшую большую роль в жизни идею, найти фотографию, свидетельствующую о воплощении этой идеи в жизнь и разместить фото в специальном альбоме конкурса в группе«Оператор сотовой связи МОТИВ» VKontakte.ru.
Абоненты Компании, принявшие участие в конкурсе от МОТИВа, уже рассказали о воплощенных в жизнь идеях: о прыжке с парашютом, незабываемом велопутешествии по побережью, о строительстве домашней перепелиной фермы, о создании собственной фабрики костюмов, об оригинальных признаниях в любви и о своих кулинарных рекордах.
Прием реализованных идей продлится до 31 января. В феврале жюри конкурса выберет среди заявок самые оригинальные примеры воплощения идей. Победители Конкурса будут награждены приятными сувенирами от МОТИВа, а главным призом Конкурсастанет современный сотовый телефон и сертификат на бесплатное обслуживание в сети МОТИВ.Идействуйте !