МОТИВ дарит телефон в обмен на реализованную идею

Для всех абонентов, зарегистрированных VKontakte.ru, МОТИВ проводит фотоконкурс ярких идей и их оригинального воплощения – «Идействуй!» . Чтобы стать участником Конкурса, необходимо вспомнить свою самую интересную, оригинальную, или сыгравшую большую роль в жизни идею, найти фотографию, свидетельствующую о воплощении этой идеи в жизнь и разместить фото в специальном альбоме конкурса в группе«Оператор сотовой связи МОТИВ» VKontakte.ru.

Абоненты Компании, принявшие участие в конкурсе от МОТИВа, уже рассказали о воплощенных в жизнь идеях: о прыжке с парашютом, незабываемом велопутешествии по побережью, о строительстве домашней перепелиной фермы, о создании собственной фабрики костюмов, об оригинальных признаниях в любви и о своих кулинарных рекордах.