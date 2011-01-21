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На автодороге Екатеринбург-Серов столкнулись два легковых автомобиля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На автодороге Екатеринбург-Серов столкнулись два легковых автомобиля

21 января 2011, 13:44Общество
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