На автодороге Екатеринбург-Серов столкнулись два легковых автомобиля
21 января 2011, 13:44Общество
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19 января в 13:15 водитель автомобиля ВАЗ-211440, следуя по автодороге Екатеринбург-Серов, на 154 км допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21120.
В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2112 получили травмы различнойстепени тяжести. После оказания медицинской помощи в ЦГБ №3 пострадавшиеотпущены домой.
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