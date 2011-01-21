Проект химического кластера получил статус приоритетного в Свердловской области
21 января 2011, 16:48ОбществоАнка
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Статус приоритетных инвестпроектов региона получили пять крупнейших объектов, строящихся в настоящее время в Свердловской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент информационной политики губернатора.
Статуса удостоены: проект создания химического кластера в Нижнем Тагиле, планировочный район «Академический» в Екатеринбурге, проект особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде и строительство заводов по производству сухих строительных смесей и по производству молотого мрамора в Полевском. Отметим, что статус создает преференции в сроках прохождения документов, оформления экспертизы, ходе согласований. Статус приоритетного проекта может быть присвоен только указом губернатора, до сих пор в регионе его имел лишь один объект - по созданию системы ранней диагностики методом позитронно-эмиссионной томографии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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