Сегодня в школах и садиках Нижнего Тагила - карантин

За вторую неделю января в городе зарегистрировано более трех тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что в 1,5 раза превышает пороговый уровень заболеваемости. Чаще других, болеют дети до 14 лет, таких 1245, эта цифра превышает эпидпорог в два раза. Выявлен один случай заболевания гриппом Б – у беременной, и два случая заболевания парагриппом у детей до двух лет. Что бы ограничить распространение инфекции, решено отменить массовые мероприятия в школах и дошкольных учреждениях, а так же запретить непривитым детям посещать детские сады и школы, рассказала специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Александра Тиунова. Карантин действует с сегодняшнего дня и до особого распоряжения. Так же, во избежание инфицирования, работникам социальной сферы рекомендовано надевать марлевые повязки и проветривать помещения. Специалисты напоминают, что при первых симптомах гриппа, необходимо сразу обратиться к участковому врачу.