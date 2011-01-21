Сотрудники министерства торговли Свердловской области поучаствовали в благотворительном проекте

Накануне Нового года «Евраз» традиционно разослал партнерам по бизнесу иVIP-персонам голосовые открытки с информацией о благотворительномпроекте. Такую открытку получил и министр торговли, питания и услугСвердловской области Дмитрию Ноженко.Министр выступил инициатором сбора средства и сделать свой вклад вдоброе дело «Евраза».

Сотрудники министерства организовали сборблаготворительных пожертвований и на собранные средства черезнекоммерческую организацию Благотворительный фонд «Евраза» - «Урал»купили методический стол с набором развивающих игрушек для развитиямелкой моторики у детей с нарушениями двигательной функции и мозговойдеятельности, сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ.

Стол будет установлен в Реабилитационном кабинете для детей с диагнозомДЦП при Центральной городской больнице г. Качканар.