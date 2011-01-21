Свердловские приставы арестовывают автомобили
21 января 2011, 16:31ОбществоАнка
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Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области, средняя сумма взыскания с одного физического лица в 2010 году составила 234 тысячи рублей, а с юридического – чуть более 6 миллионов.
Примечательно, что в прошедшем году должники-уральцы чаще прятали свое имущество, подлежащее описи и аресту в счет погашения долга. Всего судебные приставы завели 361 розыскное дело, в рамках которых удалось найти имущество на сумму более 163 миллионов рублей, и в том числе – 104 укрываемых автомобиля. К примеру, в Нижнем Тагиле был задержан должник на личном авто. Транспортное средство было изъято, а задолженность уральца – 920 тысяч рублей – целиком погашена.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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