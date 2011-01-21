В квитанциях за январь жители Нижнего Тагила увидят новые цифры

Получив квитанции, тагильчане увидят, что электроэнергия подорожала на 10%, газ – на 15%. Рост тарифа на горячую воду составит от 3 до 20, на холодную – до 22-х процентов. А тепло подорожает в зависимости от того, какая компания поставляет его в вашу квартиру. Этот тариф вырастет максимум на 15%. Напомним, коммунальные платежи должны подорожать максимум на 15%. То, что по некоторым пунктам этот показатель выше, закону не противоречит, считает заместитель главы Нижнего Тагила по жилищно-коммунальному хозяйству Вячеслав Данилов.

Дело в том, что 15% - потолок для роста общей суммы платежа. Вырос и тариф на жилищные услуги, который устанавливает город. Увеличивается размер платы за содержание жилищного фонда и текущий ремонт с 6,27 до 6,8 рублей в месяц с одного квадратного метра. Этот тариф установлен для тех, кто снимает квартиры на условиях социального найма. Если сумма, указанная в квитанции вас смущает, сперва обратитесь в управляющую организацию, советует Вячеслав Данилов. Если их объяснения вас не устроят, идите в отдел нормативно-тарифной политики и защиты прав потребителей городской администрации.