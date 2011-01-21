В национальном календаре по вакцинации стало на одну прививку

Прежде всего прививки будут ставить детям из группы риска. К ним относятся недоношенные дети, дети с тяжелой врожденной патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также воспитанники детских домов. Об этом сообщила в интервью «Российской газете» заместитель директора Научного центра здоровья детей РАМН, советник Всемирной организации здравоохранения профессор Лейла Намазова-Баранова.

Гемофильная инфекция «вызывает тяжелые менингиты, сепсисы (заражение крови), отиты, пневмонии». Вакцинация против гемофильной инфекции введена в календари 170 стран мира.Сегодня за счет государства можно поставить 11 прививок: от туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, паротита, гриппа и гемофильной типа b инфекции.

Помимо национального в каждом регионе существует региональный календарь прививок. В Свердловской области календарь прививок, как отметила Лейла Намазова-Баранова, «самый продвинутый»: в него входят 17 позиций. По данным профессора, благодаря расширенному календарю прививок свердловчане болеют реже, чем жители других российских регионов.