В Нижнем Тагиле летних кафе на набережной пруда, возможно, не будет
Летних кафе на набережной Тагильского пруда, возможно, не будет.
Постоянная комиссия по социальной политике городской думы на очередном заседании рассмотрела обращение жителей домов №78 и 80 по улице Горошникова. Они, напомним, просили власти города прекратить работу данных кафе, оставить центральную набережную для отдыха всех тагильчан и гостей. Жители жалуются на шум и скопление мусора на прилегающей территории.
В качестве возможного варианта решения проблемы председатель комиссии Владимир Радаев предложил не проводить в 2011 году конкурс на размещение кафе на территории набережной, а сделать все побережье пруда от центрального пляжа до парка Бондина зоной свободной от продажи алкогольной продукции. Данное предложение поддержали депутаты и начальник управления архитектуры и градостроительства Александр Мальцев. По его словам, в марте на градостроительном совете будет обсуждаться концепция обустройства набережной и план ее реконструкции. К совместной работе главный архитектор пригласил депутатов и жителей домов по Горошникова.
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