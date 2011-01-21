В Нижнем Тагиле летних кафе на набережной пруда, возможно, не будет

Постоянная комиссия по социальной политике городской думы на очередном заседании рассмотрела обращение жителей домов №78 и 80 по улице Горошникова. Они, напомним, просили власти города прекратить работу данных кафе, оставить центральную набережную для отдыха всех тагильчан и гостей. Жители жалуются на шум и скопление мусора на прилегающей территории.

В качестве возможного варианта решения проблемы председатель комиссии Владимир Радаев предложил не проводить в 2011 году конкурс на размещение кафе на территории набережной, а сделать все побережье пруда от центрального пляжа до парка Бондина зоной свободной от продажи алкогольной продукции. Данное предложение поддержали депутаты и начальник управления архитектуры и градостроительства Александр Мальцев. По его словам, в марте на градостроительном совете будет обсуждаться концепция обустройства набережной и план ее реконструкции. К совместной работе главный архитектор пригласил депутатов и жителей домов по Горошникова.