В Нижнем Тагиле «ночной сухой закон» пока не работает

Напомним, уже полгода в Нижнем Тагиле с 11-ти вечера до 7-ми утра официально нельзя приобрести крепкое спиртное. Закон об ограничении торговли крепким алкоголем должен был, в частности, снизить количество «пьяных» преступлений, совершаемых по ночам. Но в Нижнем Тагиле число нетрезвых преступников даже немного выросло, отмечает начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев.

За 2010 год в нетрезвом состоянии было совершено 565 преступлений, а в 2009 – более 500-т.Вообще, по мнению Андрея Исаева, из года в год характеристики лиц, совершающих преступления, не меняется. Стабильно высок уровень рецидивистов. Немного выросло число преступников-наркоманов – с 36-т и в 2009-м году до 44-х в 2010. А вот число преступлений, совершённых подростками, снизилось на 10%.