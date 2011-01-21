За два года штат свердловской ГИБДД сократят на 1600 человек

По его словам, в минувшем году штат уже был сокращен на 820 человек,примерно на столько же его сократят и в 2011 году. Граждане почувствуютэто по уменьшению количества постов ДПС. Изменение численности личногосоставы связано с реформированием структуры МВД. Уже через год милициябудет преобразована в полицию.

Предполагается, что к сотрудникамобновленного правоохранительного ведомства будут предъявляться и болеевысокие требования с точки зрения образования и профессиональныхнавыков.Юрий Демин отметил, что ставка в автоинспекции будет сделала насотрудников с высшим образованием. Именно им будет отдаватьсяпредпочтение при решении о сокращении штатов, но только при хорошихпоказателях работы.

Одновременно с сокращениями в ГИБДД начинают все более активно внедрятьновые автоматизированные и компьютеризированные системы учетатранспорта, водителей, нарушений Правил дорожного движения, оплатыштрафов. Так уже в прошлом году была внедрена общероссийская системаучета зарегистрированного автотранспорта. Благодаря ей только вСвердловской области удалось выявить 5 автомобилей-«двойников» сперебитыми номерами.

В январе этого года началось внедрение новой информационной системы«Феникс», которая пришла на замену системе «Спрут» и позволяет болееоперативно получать всю информацию об автовладельце. А также установкапервых в Свердловской области стационарных систем видеофиксациинарушений ПДД. Они начнут работать уже весной этого года в 4 точкахЕкатеринбурга.