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За два года штат свердловской ГИБДД сократят на 1600 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За два года штат свердловской ГИБДД сократят на 1600 человек

21 января 2011, 09:06ОбществоОльга
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