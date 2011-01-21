За два года штат свердловской ГИБДД сократят на 1600 человек
Штат сотрудников ГИБДД по Свердловской области за два года сократят на 1600 человек. Оставшиеся инспектора получат в распоряжение целый ряд современных компьютеризированных системам. Об этом накануне рассказал начальник ОблГАИ Юрий Демин на пресс-конференции.
По его словам, в минувшем году штат уже был сокращен на 820 человек,примерно на столько же его сократят и в 2011 году. Граждане почувствуютэто по уменьшению количества постов ДПС. Изменение численности личногосоставы связано с реформированием структуры МВД. Уже через год милициябудет преобразована в полицию.
Предполагается, что к сотрудникамобновленного правоохранительного ведомства будут предъявляться и болеевысокие требования с точки зрения образования и профессиональныхнавыков.Юрий Демин отметил, что ставка в автоинспекции будет сделала насотрудников с высшим образованием. Именно им будет отдаватьсяпредпочтение при решении о сокращении штатов, но только при хорошихпоказателях работы.
Одновременно с сокращениями в ГИБДД начинают все более активно внедрятьновые автоматизированные и компьютеризированные системы учетатранспорта, водителей, нарушений Правил дорожного движения, оплатыштрафов. Так уже в прошлом году была внедрена общероссийская системаучета зарегистрированного автотранспорта. Благодаря ей только вСвердловской области удалось выявить 5 автомобилей-«двойников» сперебитыми номерами.
В январе этого года началось внедрение новой информационной системы«Феникс», которая пришла на замену системе «Спрут» и позволяет болееоперативно получать всю информацию об автовладельце. А также установкапервых в Свердловской области стационарных систем видеофиксациинарушений ПДД. Они начнут работать уже весной этого года в 4 точкахЕкатеринбурга.
Кроме того, до конца года в регионе, по словам ЮрияДемина, могут появиться и современные электронные автоматизированныеавтодромы. Один будет построен на кольцовской дороге возле старогокирпичного завода, второй на границе между Верхней Пышмой иЕкатеринбургом, третий в Нижнем Тагиле.Все это, по признанию главного автоинспектора региона, поможет во-первыхсократить человеческий фактор при решении о вынесении штрафа или выдачеводительского удостоверения, а во-вторых высвободить часть сотрудников.
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