Алексей Навальный занял 98 место в списке ключевых персон 2012 года

Навальный, который стал одним из лидеров протестующих против итогов выборов в Госдуму в декабре прошлого года, занял в рейтинге The Times 98-е место.

Газета объясняет свой выбор тем, что Навальный в этом году «выйдет из виртуального мира на политический путь, который может привести к президентству». Хотя, пишет издание, как показывают истории с другими оппонентами Путина, этот путь может также привести его в тюрьму по сфабрикованному обвинению или к смерти от «несчастного случая».

The Times также отметила, что именно Навальный может стать катализатором, который остановит «главного европейского поставщика энергоресурсов» от «постепенного сползания в авторитаризм».

Навальный стал единственным россиянином в списке The Times, первое место в котором занял кинорежиссер Дэнни Бойл, известный по фильмам На игле и Миллионер из трущоб. Именно ему британцы поручили организовывать церемонию открытия на предстоящих Олимпийских играх в Лондоне.

В первую десятку также вошли канцлер ФРГ Ангела Меркель, заместитель председателя КНР Си Цзиньпинь, герцогиня Кембриджская, Тим Кук, сменивший Стива Джобса на должности главы Apple, и писатель Чарльз Диккенс, чье 200-летие Великобритания будет праздновать в этом году.

Из политиков в рейтинг The Times попали премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент США Барак Обама, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, королева Елизавета II, главный соперник Саркози на предстоящих президентских выборах Франсуа Олланд, северокорейский лидер Ким Чен Ун и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В сфере финансов и бизнеса газета отметила главу центробанка ФРГ Йенса Вайдманна, главу МВФ Кристин Лагард, дочь Руперта Мердока Элизабет и главу сайта Mashable Пита Кэшмора.

Последней в списке оказалась 6-месячная дочка Дэвида и Виктории Бэкхем по имени Харпер Севен, ради которой крупнейшие европейские дизайнеры придумывают сейчас новые детские коллекции.