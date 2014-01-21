Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снимается в новогодней комедии

В соавторстве над сценарием выступил уральский писатель Андрей Ильенков. В актерский состав вошли Гоша Куценко, Инна Чурикова, Яна Троянова, Владимир Симонов, Евгений Цыганов, Алиса Хазанова, Дарья Екамасова, Юлия Снигирь, Александр Баширов, Светлана Камынина и другие.

Сейчас съемки проходят в Екатеринбурге и продлятся до конца февраля. Экранизация «Занимательной этологии» назначена на декабрь 2014 года.