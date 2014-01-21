Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снимается в новогодней комедии
21 января 2014, 17:10Общество
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Василий Сигарев, российский режиссер, начал съемки новогодней комедии под названием «Занимательная этология». В одной из ролей зрители увидят Евгения Ройзмана, мэра Екатеринбурга. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу проекта.
В соавторстве над сценарием выступил уральский писатель Андрей Ильенков. В актерский состав вошли Гоша Куценко, Инна Чурикова, Яна Троянова, Владимир Симонов, Евгений Цыганов, Алиса Хазанова, Дарья Екамасова, Юлия Снигирь, Александр Баширов, Светлана Камынина и другие.
Сейчас съемки проходят в Екатеринбурге и продлятся до конца февраля. Экранизация «Занимательной этологии» назначена на декабрь 2014 года.
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