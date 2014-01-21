Новогодний праздник продолжился сегодня у тагильских ребят из реабилитационного центра (ФОТО)
21 января 2014, 17:30Общество
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Новый год – отличный повод создавать праздник и дарить радость все деткам города. Сегодня в Нижнем Тагиле еще несколько ребят обрели новых друзей, получили хорошее настроение и подарки.
21 января воспитанники стационарного отделения «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского района» приняли у себя необычных гостей. Это были задорные новогодние Лошадки, символы текущего года. Лошадки подготовили для ребят веселые состязания.
Малыши с удовольствием участвовали в конкурсах «Привези саночки», «Метание снежков», «Скачки», «Знатоки». Им очень понравилось примерять на себя роли смелых наездников, метких стрелков, сильных русских богатырей. Даже девочки смогли показать свою ловкость и сноровку. В завершение праздника ребята украсили большую подкову. Как известно, она приносит счастье!
Фотографии предоставлены Детским реабилитационным центром «Улыбка»
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