ПРОМКО подтвердило соответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТ Р
Мелющие шары диаметром 40 мм, которые компания выпускает под торговой маркой «Старый соболь», прошли сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Мелющие шары диаметром 40 мм, которые компания выпускает под торговой маркой «Старый соболь», прошли сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
По результатам испытаний, прошедших в испытательном центре Уральского института металлов, получен сертификат соответствия ГОСТ Р. Сертификат свидетельствует, что шары стальные мелющие диаметром 40 мм повышенной твердости общего назначения (2 группы), а также высокой твердости для измельчения руд черных металлов (3 группы) соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ 7524-89.
На данный момент компанией произведено 600 тонн такой продукции. Линия по производству стальных мелюших шаров диаметрами от 25 до 60 см запущена в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Она оснащена современным оборудованием для автоматической загрузки заготовок и индукционным нагревателем немецкой фирмы SMS Elotherm, шаропрокатным станом «ШПС – 20-50» и работает по принципу поперечно-винтовой прокатки.
Ранее компания ПРОМКО уже подтверждала качество своей продукции, выпускаемой под маркой «Старый Соболь». В 2013 году сертификацию по ГОСТ Р прошли стальные мелющие шары ПРОМКО диаметром 120 и 140 мм.