ПРОМКО подтвердило соответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТ Р

Мелющие шары диаметром 40 мм, которые компания выпускает под торговой маркой «Старый соболь», прошли сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

По результатам испытаний, прошедших в испытательном центре Уральского института металлов, получен сертификат соответствия ГОСТ Р. Сертификат свидетельствует, что шары стальные мелющие диаметром 40 мм повышенной твердости общего назначения (2 группы), а также высокой твердости для измельчения руд черных металлов (3 группы) соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ 7524-89.

На данный момент компанией произведено 600 тонн такой продукции. Линия по производству стальных мелюших шаров диаметрами от 25 до 60 см запущена в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Она оснащена современным оборудованием для автоматической загрузки заготовок и индукционным нагревателем немецкой фирмы SMS Elotherm, шаропрокатным станом «ШПС – 20-50» и работает по принципу поперечно-винтовой прокатки.