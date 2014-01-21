Регистрируем ООО самостоятельно

Если вы решили стать предпринимателем, то должны пройти первое испытание, которое покажет вам, на ту стезю вы вообще встали, или сможете ли нести на себе эту ношу.

А испытание называется – самостоятельная регистрация Общества с Ограниченной Ответственностью - ООО. Но не спешите сразу пугаться, так как сегодняшние процедуры очень сильно отличаются от тех, что были раньше, еще десять лет назад. Сегодняшняя регистрация носит уведомительный характер и требует стояние в бесконечных очередях и уплаты мзды бесконечным чиновникам за их бесполезные бумажки и никому не нужные разрешения. А срок регистрации составляет сегодня вообще пять рабочих дней.

Но, тем не менее, данный этап на пути будущей успешной предпринимательской деятельности вы должны пройти самостоятельно и понять, повторимся, с чем вам придет столкнуться. Некоторые данный вопрос предпочитают обойти стороной, решая предоставить процесс регистрации сторонним организациям, которые за небольшую плату все сделают самостоятельно. Но на наш скромный взгляд, это неправильная позиция и неверные шаги, так как любая экономия средств – это правильный подход к ведению бизнеса, а самостоятельное решение сложностей – это профессиональный рост.

Итак, что нужно для регистрации ООО. В первую очередь вам нужно придумать хорошее название. Как корабль поплывет, так он и поплывет. Название должно быть кратким, но емким. В то же время звучным и легко запоминающимся. И выглядеть выгодно на фоне конкурентов. Вот вам простой пример, что больше заинтересует ваше внимание, магазин «Пиявки», или «Биомедицина», которые по сути отличаются только названием. Но вот только первое ассоциируется с чем-то неприятным, скользким и слизистым, а второе – с исцеляющим и одухотворенным.

Далее вам будет нужна форма Р11001 - бланк заявления о регистрации ООО, где вы укажете все нужные данные, а к заявлению списком будут приложены все требующиеся документы. Квитанция об оплате государственной пошлины, Устав, заверенные нотариально копии личных документов учредителей и первый протокол собрания участников об учреждении ООО.

Вот, собственно и все. Пакет формируется в конверт, уже на почте совершается опись содержимого и отправляется заказным письмом с уведомлением в адрес регионального отделения Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации. Где, после получения письма с документами по истечению пяти рабочих дней вас обязаны зарегистрировать.

Вот и все. После этого можете заполнять свой первый, личный акт выполненных работ, на пути успешного ведения бизнеса и получения прибыли.