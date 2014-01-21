Тагильчане, вперед обниматься! Сегодня отмечается день объятий

Несмотря на небольшой «возраст» праздника, сейчас уже трудно найти его автора. Неизвестно, кто первый предложил идею «тесного» празднования 21 января и почему выбрана имена эта дата. Однако считается, что инициаторами праздника выступили студенты.

Согласно своеобразной легенде, сегодня через объятия можно обмениваться душевным теплом. По мнению психологов, люди, которые стремятся заключить кого-то в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А ведь объятия сопровождают нас всю жизнь – мы обнимаем близких и друзей при встрече и после разлуки, обнимаем, чтобы выразить свою радость и любовь.

Очевидно, что этот праздник не потребует никаких материальных затрат. Обниматься с теми, кого считаете нужным. Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех тагильчан с праздником, дарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомните о своих самых искренних чувствах! И не удивляйтесь сегодня, если на улицах Нижнего Тагила незнакомые люди будут с вами обниматься.