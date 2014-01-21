Тагильчане завоевали награды на выставке художественных промыслов и ремесел в Москве (ФОТО)

Среди тагильчан-участников на выставку отправились: Сергей Коротченя, мастер-берестянщик, творческий коллектив «Шерл», специализирующийся на художественной обработке уральского камня и создании авторских ювелирных изделий, ООО «Тагильский поднос».

В числе учебных организаций, осуществляющих подготовку специалистов в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, в выставке принимал участие Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) «МГХПА им. С.Г. Строганова», чей стенд год от года становится все интересней и популярней среди посетителей этого уникального масштабного мероприятия.

Фотографии с официального сайта города

Работы тагильчан вошли во Всероссийскую экспозицию выставки и стали победителями сразу в двух конкурсных номинациях: «Дорогая моя столица» и «За сохранение традиций народного искусства». Это - тагильский поднос, посвященный Москве, и написанный на возрожденной старинной форме, которую специально для «Ладьи» изготовила группа специалистов Уралвагонзавода, а создала Алевтина Сидорова – мастер производственного обучения Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Он был удостоен золотой медали, почетного диплома и ценного подарка. А Сергей Коротченя, слесарь КИП ОАО «Евраз НТМК», получил диплом выставки в номинации «За сохранение традиций народного искусства».

Добавим, что Свердловская область заняла первое место среди всех регионов России за лучшее оформление региональной экспозиции. Эта заслуга уральцев – отличный подарок к 80-летию Свердловской области.

Как сообщили нам в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна, с наградами вернулись и будущие мастера, студенты колледжа, которые не покладая рук демонстрировали свои профессиональные навыки в «Городе мастеров» на мастер-классах для взрослых и детей.