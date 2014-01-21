В Нижнем Тагиле появился женский спецназ. Единственный в России (ФОТО)

По приказу начальника был сформирован женский отряд, состоящий из самых сильных сотрудниц. Основной задачей группы быстрого реагирования является предотвращение, профилактика и пресечение хулиганских действий тех, кто находится под стражей. Кроме того, женщины будут контролировать акты саботажа.

Кроме того, «спецназ» принимает участие в розыске и задержании осужденных, совершивших побег, отражении нападения на объекты учреждения. У каждой дамы в «сумочке» имеются шлемы, бронежилет, щиты и многое другое.

Кстати, в группу входит всего 17 женщин. В основном это лейтенанты в возрасте до 30 лет. К слову, в их отряд входит и «Мисс уголовно-исполнительной системы России» Елена Курманова. По словам начальника управления ГУФСИН, некоторые женщины стреляют лучше мужчин, а по боевой подготовке им не уступают.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГУФСИН России по Свердловской области