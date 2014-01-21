В Нижнем Тагиле появился женский спецназ. Единственный в России (ФОТО)
Такое новшество в конце прошлого года ввели в исправительной колонии №6 Нижнего Тагила, где наказание отбывают женщины. Группа быстрого реагирования, состоит исключительно из сотрудниц, которых теперь уже язык не поворачивается назвать «слабым полом».
По приказу начальника был сформирован женский отряд, состоящий из самых сильных сотрудниц. Основной задачей группы быстрого реагирования является предотвращение, профилактика и пресечение хулиганских действий тех, кто находится под стражей. Кроме того, женщины будут контролировать акты саботажа.
Кроме того, «спецназ» принимает участие в розыске и задержании осужденных, совершивших побег, отражении нападения на объекты учреждения. У каждой дамы в «сумочке» имеются шлемы, бронежилет, щиты и многое другое.
Кстати, в группу входит всего 17 женщин. В основном это лейтенанты в возрасте до 30 лет. К слову, в их отряд входит и «Мисс уголовно-исполнительной системы России» Елена Курманова. По словам начальника управления ГУФСИН, некоторые женщины стреляют лучше мужчин, а по боевой подготовке им не уступают.
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