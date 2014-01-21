В Швейцарии даже неработающие будут получать «Безусловный основной доход» в 2000 евро. Как скоро страна сама себя убьет?

По сути, страна хочет создать утопию, своеобразный коммунизм, когда деньги будут делиться между гражданами в равных долях, ну а те, кто все-таки желает трудиться, просто будут дополнительно получать зарплату, пишет информационный центр Aftershock. Причем сторонники БОДа уверены, что желание работать ни у кого не пропадет, а наоборот, люди, наконец, начнут работать с душой. В качестве примера они приводят деревушку в 1000 жителей в Намибии. Там благотворительные организации решили ежемесячно выплачивать каждому жителю по 100 намибийских долларов (по 9 евро). И если сначала жители просто напились, то потом независимо от постоянного дохода организовали пекарни, парикмахерские и тому подобное.

Поаплодируем намибийцам и вернемся в реальность:

Деньги не создают из воздуха. Чтобы их дать тем, кто не работает, надо их забрать у тех, кто работает. Это референдум «общего собрания жильцов дома» о конфискации комнат у тех, кто их купил, в пользу всех подряд. Обычно это приводит к тому, о чём написано в известном произведении: «Сначала петь хором, потом в сортирах замёрзнут трубы, ... и т.д. вплоть до воровства калош» комментирует Сергей Сычев, эксперт-консультант системы профессиональных разработчиков, консультантов и преподавателей теории решения изобретательских задач «ТРИЗ-ШАНС».

Кстати, ряд развитых стран, таких как Сингапур, превосходит Швейцарию по доходам на душу населения: $ 56.5 тысяч против $ 43,3 тысяч. Однако там, как и в Гонконге ($ 44.996), Норвегии ($ 51.959), Люксембурге ($ 85.432), Катаре ($ 88.222) никто не кидается раздавать деньги просто так.

Есть такое высказывание: «Нельзя помочь бедным, разоряя богатых», - Авраам Линкольн. К чему приведет: думаю, в лучшем случае произойдет «инфляция критериев безбедности жизни», а в худшем, обещания просто станут невыполнимы продолжает мысль директор компании «Тагил Сити» Ирина Пономарева.

Да, швейцарцы рискуют быть первыми в мире, кто сознательно похоронит свою нацию комментируют ситуацию интернет-пользователи.

Однако защитники БОДа уверяют, что введение позволит сократить бюрократию. Например, не нужно будет стоять на бирже труда, не будет аппарата, который решает, кому нужна социальная выплата, а кому нет (деньги-то всем раздают), а еще все налоги заменит «налог на добавленную стоимость в размере 50%». Об этом говорит владелец сети магазинов dm Вернер: если сейчас в стоимости товара все налоги учтены, то резкое повышение налога на добавленную стоимость при полной отмене других налогов не приведёт к инфляции, однако позволит сократить бюрократию. В итоге у государства появятся дополнительные средства.

Добавим, сейчас у правительства есть максимум пять с половиной лет, чтобы вынести на референдум проект закона о «безусловном основном доходе». Но есть большая вероятность, что голосование состоится уже в следующем году.

Естественно, подобные нововведения лягут повышенным налоговым бременем на представителей бизнеса - притом как крупных корпораций, так и мелких предпринимателей. Сократить расходы можно благодаря аренде офиса с юр. адресом, но приходится соблюдать баланс - слишком низкая арендная плата наверняка означает, что условия в офисе будут не самыми комфортными. В худшем случае, к нему будет сложно проехать, что отпугнет потенциальных клиентов, так что за дешевизной лучше не гнаться.