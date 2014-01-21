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В Швейцарии даже неработающие будут получать «Безусловный основной доход» в 2000 евро. Как скоро страна сама себя убьет?
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Швейцарии даже неработающие будут получать «Безусловный основной доход» в 2000 евро. Как скоро страна сама себя убьет?

21 января 2014, 14:45Общество
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