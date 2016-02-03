2/3 закончились, настала пора сокращений: УВЗ официально подтвердил информацию об оптимизации персонала
Под оптимизацией персонала оказалось именно то, чего боялись рабочие УВЗ - сокращение численности сотрудников этого предприятия Нижнего Тагила.
Пресс-служба УВЗ подтвердила, что на предприятии проводится оптимизация численности рабочих. Эту оптимизацию на заводе называют - «плановой».
Она проводится, в первую очередь, за счет запрета приема на работу взамен уволившихся работников, сокращения свободных ставок и «зеленого коридора» для пенсионеров пояснили для журналистов TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
Добавив, что оптимизация проходит в строгом соответствии трудовому законодательству РФ:
- О мероприятиях по оптимизации профсоюз завода будет оповещён не менее чем за два месяца до их начала.
- Увольняемый работник будет предупрежден об увольнении не менее чем за два месяца.
- Работники, в отношении которых запрещены оптимизационные меры, останутся на своих местах. Речь идёт о беременных женщинах и женщинах, имеющих детей младше трёх лет.
Что касается судьбы остальных работников, пресс-служба УВЗ рассказала журналистам TagilCity.ru о том, что преимущественное право на оставление на работе будет отдаваться трудящимся с более высоким уровнем квалификации, образования и производительности труда.
Информацию о том, сколько рабочих планируется оставить на предприятии после оптимизации, а сколько сократить, предприятие пока не раскрывает.
Рассказать о том, как завод будет расплачиваться за хозяйственные работы, а также о том, чем будут заниматься рабочие в простаивающих цехах, представители пресс-службы пообещали позднее. Следите за новостями TagilCity.ru.
© Эрик Х., TagilCity.ru