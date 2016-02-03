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2/3 закончились, настала пора сокращений: УВЗ официально подтвердил информацию об оптимизации персонала
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2/3 закончились, настала пора сокращений: УВЗ официально подтвердил информацию об оптимизации персонала

21 января 2016, 10:45ОбществоПавел Щербина
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