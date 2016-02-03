2/3 закончились, настала пора сокращений: УВЗ официально подтвердил информацию об оптимизации персонала

Пресс-служба УВЗ подтвердила, что на предприятии проводится оптимизация численности рабочих. Эту оптимизацию на заводе называют - «плановой».

Она проводится, в первую очередь, за счет запрета приема на работу взамен уволившихся работников, сокращения свободных ставок и «зеленого коридора» для пенсионеров пояснили для журналистов TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.

Добавив, что оптимизация проходит в строгом соответствии трудовому законодательству РФ:

О мероприятиях по оптимизации профсоюз завода будет оповещён не менее чем за два месяца до их начала.

Увольняемый работник будет предупрежден об увольнении не менее чем за два месяца.

Работники, в отношении которых запрещены оптимизационные меры, останутся на своих местах. Речь идёт о беременных женщинах и женщинах, имеющих детей младше трёх лет.

Что касается судьбы остальных работников, пресс-служба УВЗ рассказала журналистам TagilCity.ru о том, что преимущественное право на оставление на работе будет отдаваться трудящимся с более высоким уровнем квалификации, образования и производительности труда.

Информацию о том, сколько рабочих планируется оставить на предприятии после оптимизации, а сколько сократить, предприятие пока не раскрывает.

Рассказать о том, как завод будет расплачиваться за хозяйственные работы, а также о том, чем будут заниматься рабочие в простаивающих цехах, представители пресс-службы пообещали позднее. Следите за новостями TagilCity.ru.